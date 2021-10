Paolo Agnelli: "Bene Draghi sulle tasse. Salvini è ancora in campagna elettorale" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il giudizio su Draghi è positivo, per “la differenza del carisma e della competenza” rispetto a chi lo ha preceduto e per “la praticità con la quale “porta avanti riforme che sono utili”. Paolo Agnelli è il presidente di Confimi, confederazione che riunisce oltre 45mila imprese con 600mila dipendenti, per un fatturato che si aggira intorno agli 85 miliardi di euro. Il giudizio sulla delega fiscale approvata ieri è positivo, soprattutto per gli annunciati interventi su Irap e Irpef, rimane una criticità sulla tassazione di gas e energia, che rischia di vanificare gli aspetti positivi. A Salvini, al quale propose l’istituzione di un ministro della Pmi all’epoca del governo gialloverde, dice di comprendere le ragioni di aver disertato il Cdm “se è vero che ha ricevuto le carte un’ora prima”, ma spiega anche che “senza ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il giudizio suè positivo, per “la differenza del carisma e della competenza” rispetto a chi lo ha preceduto e per “la praticità con la quale “porta avanti riforme che sono utili”.è il presidente di Confimi, confederazione che riunisce oltre 45mila imprese con 600mila dipendenti, per un fatturato che si aggira intorno agli 85 miliardi di euro. Il giudizio sulla delega fiscale approvata ieri è positivo, soprattutto per gli annunciati interventi su Irap e Irpef, rimane una criticità sulla tassazione di gas e energia, che rischia di vanificare gli aspetti positivi. A, al quale propose l’istituzione di un ministro della Pmi all’epoca del governo gialloverde, dice di comprendere le ragioni di aver disertato il Cdm “se è vero che ha ricevuto le carte un’ora prima”, ma spiega anche che “senza ...

