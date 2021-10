“Open week end” sanitario per le donne

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Unità Operativa di Salute Mentale n. 7 di Salerno aderisce all’iniziativa “end” porte aperte alle. La struttura, nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 ottobre 2021, aprirà infatti le sue porte alle, per fornire informazioni, visite, consulenze e colloqui in presenza. In tali giorni gli ambulatori di via G.Garibaldi n. 3 saranno aperti dalle 08.00 alle ore 20.00, e vi si potrà accedere liberamente e senza prenotazione. L’iniziativa è stata promossa in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che hanno indetto l’end coinvolgendo gli ospedali del network Bollini Rosa del territorio nazionale e i presidi dedicati alla Salute Mentale. Per l’ottavo anno ...