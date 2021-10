Nuovo concorso per laureati all’INPS: preparati con i manuali EdiSES (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il tanto atteso concorso per 1.858 Consulenti della Protezione Sociale presso l’INPS. La selezione è aperta ai candidati in possesso della laurea magistrale/specialistica in una delle classi di ambito socio-economico-giuridico elencate nel bando. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione si chiudono il 2 novembre. concorso L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il tanto attesoper 1.858 Consulenti della Protezione Sociale presso l’INPS. La selezione è aperta ai candidati in possesso della laurea magistrale/specialistica in una delle classi di ambito socio-economico-giuridico elencate nel bando. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione si chiudono il 2 novembre.L'articolo .

orizzontescuola : Nuovo concorso per laureati all’INPS: preparati con i manuali EdiSES - AndreaMarano11 : RT @MariaRo99325323: Firenze : raccolta dei rifiuti. Chapeau. @VincenzoDeLuca dica al nuovo sindaco da lei sostenuto di ingegnarsi per i… - gabcicala : RT @MariaRo99325323: Firenze : raccolta dei rifiuti. Chapeau. @VincenzoDeLuca dica al nuovo sindaco da lei sostenuto di ingegnarsi per i… - Lucavad72 : RT @MariaRo99325323: Firenze : raccolta dei rifiuti. Chapeau. @VincenzoDeLuca dica al nuovo sindaco da lei sostenuto di ingegnarsi per i… - urania2906 : RT @MariaRo99325323: Io ora ho inviato il video a @VincenzoDeLuca che ha sostenuto il nuovo sindaco di Napoli alleato con il M5S. BELLA COE… -