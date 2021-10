Morto l’avvocato Francesco Arata, aveva 67 anni: da Enimont al crac Ambrosiano fino a Montepaschi, fu legale in processi storici (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È Morto all’età di 67 anni Francesco Arata, avvocato penalista milanese che è stato protagonista in diversi processi che hanno fatto la storia del nostro Paese: da Montepaschi a Parmalat ad Antonveneta e andando a ritroso Enimont e il crac del Banco Ambrosiano. Dal 2019 era sindaco di Demonte, piccolo paese nel Cuneese dove erano nati i nonni paterni e i genitori, dove trascorreva le vacanze con moglie i 4 figli e gli otto nipoti. A fine agosto gli era stata diagnosticata una malattia. Di recente, Arata ha fatto parte della commissione Lattanzi costituita in vista della riforma del processo penale del ministro Marta Cartabia ed era docente alla scuola di Specializzazione per le Professioni Legali alla Bocconi. Stamane, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Èall’età di 67, avvocato penalista milanese che è stato protagonista in diversiche hanno fatto la storia del nostro Paese: daa Parmalat ad Antonveneta e andando a ritrosoe ildel Banco. Dal 2019 era sindaco di Demonte, piccolo paese nel Cuneese dove erano nati i nonni paterni e i genitori, dove trascorreva le vacanze con moglie i 4 figli e gli otto nipoti. A fine agosto gli era stata diagnosticata una malattia. Di recente,ha fatto parte della commissione Lattanzi costituita in vista della riforma del processo penale del ministro Marta Cartabia ed era docente alla scuola di Specializzazione per le Professioni Legali alla Bocconi. Stamane, ...

