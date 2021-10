Milan | Tomori | “Tutti nel mondo conoscono la grandezza del club”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Fikayo, difensore del, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Inghilterra. Questo il suo pensiero sui rossoneri

Advertising

AntoVitiello : ??? Partita perfetta del #Milan a Bergamo. Qualità e intensità, gara strepitosa e bellissima. Prova di forza dei ros… - PBPcalcio : Isma, #Tonali, #Theo, #Brahim, #Tomori, #Leao, #Saele... La crescita anche dei singoli di questa squadra è impress… - just_daa : RT @_talebanikov: Esordio di Fik Tomori in conferenza Stampa: “ In tutto mondo sanno cos’è l’AC MILAN, tutti sanno quanto sia grande”… - PaliilaP : RT @fondamentalisti: Corruzione nel calcio, ecco la classifica di Benfica TV: 1 O. Marsiglia 2 Juventus 3 Porto 4 Dinamo di Berlino 5 Club… - kooouz3 : RT @fondamentalisti: Corruzione nel calcio, ecco la classifica di Benfica TV: 1 O. Marsiglia 2 Juventus 3 Porto 4 Dinamo di Berlino 5 Club… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Tomori

Ildi Pioli sta costruendo le proprie fortune proprio su una linea di primissimo livello. Pochissime società possono fare leva su un trio composto da Kjaer,e Romagnoli. Se per il ...Direttamente dal ritiro della Nazionale inglese, Fikayoha inviato messaggi d'amore al. Queste le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. SUL- " Tutti nel mondo del calcio conoscono ile quanto sia grande. Con questo ...Se il Napoli vincesse lo scudetto sarei l'uomo più felice del mondo'. Il Napoli è una delle grandi risorse della città: squadra competitiva con un patrimonio di tifosi in tutto il mondo. Lo ha detto i ...Lo ha detto il nuovo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a Kiss Kiss Napoli. Se il Napoli vincesse lo scudetto sarei l’uomo. più felice del mondo”. Il Napoli è una delle grandi risorse della città: s ...