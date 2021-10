Manuel Bortuzzo in piedi per la prima volta con tutori e deambulatore al GF Vip

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Affiancato dai coinquilini Aldo Montano e Alex Belli,ha camminato con l’aiuto di untra i corridoi della casa del Grande Fratello Vip. Nel 2019 il giovane nuotatore era stato colpito accidentalmente alla schiena durante una sparatoria a Roma, perdendo l’uso delle gambe a causa della lesione midollare riportata. Alla vista dei passi compiuti dal ragazzo grazie al sostegno, grande emozione si è generata anche tra gli altri concorrenti del reality show. “Voglio andare al Grande Fratello per far vedere come vive davvero un disabile”, aveva dettoal Messaggerodi iniziare la sua avventura nel reality show. Il 22enne aveva proseguito: ?È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo”. Da qui la volontà di ...