Le Iene, il video su Dayane Mello sconvolge il pubblico: la reazione sui social (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dayane Mello sta partecipando a un reality in Brasile e in tanti sostengono che sia stata letteralmente molestata da un altro concorrente: Nego Do Borel. LEGGI ANCHE: — Dayane Mello ha scoperto del sospetto stupro? La fake news che sta girando Della vicenda si sta occupando anche la trasmissione Le Iene, che ha provato a raggiungere Nego, dopo che è stato eliminato dal reality proprio a seguito dell'episodio con Dayane. Gli approcci insistenti di Nego nei confronti di Dayane, fino a quello che sembra a tutti gli effetti un abuso, hanno sconvolto il pubblico che si è riversato sui social per esprimere il proprio disappunto. "Non mi riprendo più dopo il servizio su Dayane", "È importante parlarne e far ...

redazioneiene : .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi co… - redazioneiene : Paghiamo in bolletta per consumi mai fatti per colpa di alcuni contatori del gas? Ve ne parliamo con Matteo Viviani… - redazioneiene : In Italia il tonno rosso non si può quasi pescare, quote a parte, e finisce poi in Giappone per migliaia di euro. E… - Novella_2000 : Le Iene, l’avvocato di Dayane Mello rivela che la modella non può ritirarsi dal reality: “È in prigione” (VIDEO) - nip216_ : RT @redazioneiene: Perché i tamponi per chi non è vaccinato sono a pagamento per i comuni cittadini mentre i parlamentari non lo pagano? Lo… -