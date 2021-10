In Umbria tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo il leggero aumento di martedì, tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 734, 43 in meno rispetto al giorno precedente. Restano invece stabili i ricoverati in ospedale, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo il leggero aumento di martedì,glialin, ora 734, 43 in meno rispetto al giorno precedente. Restano invece stabili i ricoverati in ospedale, ...

