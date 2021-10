Il Premio Nobel per la Chimica va al tedesco Benjamin List e all’americano David MacMillian (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo scienziato tedesco Benjamin List e lo scienziato americano David W.C. MacMillian hanno vinto il Premio Nobel per la Chimica per le loro ricerche sulla organocatalisi asimmetrica, un nuovo tipo di catalisi che permette di utilizzare molecole organiche con una procedura più semplice ed efficace. Il sistema, oltre che rendere la Chimica più green, ha avuto un grande impatto nella ricerca farmaceutica. Lo scorso anno il prestigioso riconoscimento era andato alle scienziate Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna per la scoperta della “forbice molecolare”, il complesso molecolare Crispr/Cas9 in grado di riconoscere alcune sequenze di DNA di un virus e di rendere inattivo l’agente infettivo. October 6, 2021 Leggi anche ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo scienziatoe lo scienziato americanoW.C.hanno vinto ilper laper le loro ricerche sulla organocatalisi asimmetrica, un nuovo tipo di catalisi che permette di utilizzare molecole organiche con una procedura più semplice ed efficace. Il sistema, oltre che rendere lapiù green, ha avuto un grande impatto nella ricerca farmaceutica. Lo scorso anno il prestigioso riconoscimento era andato alle scienziate Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna per la scoperta della “forbice molecolare”, il complesso molecolare Crispr/Cas9 in grado di riconoscere alcune sequenze di DNA di un virus e di rendere inattivo l’agente infettivo. October 6, 2021 Leggi anche ...

Advertising

Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - RobertoBurioni : Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il pre… - RobertoBurioni : Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa. - MariaStellabra : RT @francofontana43: Giorgio Parisi, insignito del premio Nobel per la fisica, si confessa: potevo vincerlo quando avevo 25 anni… Dal @Corr… - iopunto67 : RT @virginiaraggi: Congratulazioni al prof. #GiorgioParisi per il conferimento del Premio #Nobel della Fisica 2021. Un prestigioso riconosc… -