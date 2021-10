Il premio Nobel alla chimica verde ed efficiente: ecco cos’è l’organocatalisi asimmetrica (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo la bellissima notizia del Nobel a Giorgio Parisi, arriva il premio più ambito anche a Benjamin List e a David Mac Millan per la chimica. Grandi emozioni anche personali perché si tratta proprio del campo di ricerca nel quale ho lavorato nel 2003 in Danimarca e che ho portato (insieme a tanti altri) a Roma nel 2005 quando sono ritornato in Italia come ricercatore. Tra l’altro, ironicamente, List (che conosco bene) ha fatto la sua scoperta proprio in quel posto incredibile per la scienza che è Scripps Research Institute, a San Diego, a poche decine di metri dove ho lavorato e vissuto anche io per oltre due anni. La storia dietro a questo Nobel è affascinate e anche un po’ controversa. Buona parte delle molecole sono chirali cioè sono oggetti con le stesse proprietà delle nostre mani: ne esistono due versioni che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo la bellissima notizia dela Giorgio Parisi, arriva ilpiù ambito anche a Benjamin List e a David Mac Millan per la. Grandi emozioni anche personali perché si tratta proprio del campo di ricerca nel quale ho lavorato nel 2003 in Danimarca e che ho portato (insieme a tanti altri) a Roma nel 2005 quando sono ritornato in Italia come ricercatore. Tra l’altro, ironicamente, List (che conosco bene) ha fatto la sua scoperta proprio in quel posto incredibile per la scienza che è Scripps Research Institute, a San Diego, a poche decine di metri dove ho lavorato e vissuto anche io per oltre due anni. La storia dietro a questoè affascinate e anche un po’ controversa. Buona parte delle molecole sono chirali cioè sono oggetti con le stesse proprietà delle nostre mani: ne esistono due versioni che ...

Advertising

Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - RobertoBurioni : Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il pre… - RobertoBurioni : Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa. - cinziaostuni1 : RT @chetempochefa: Il fisico italiano Giorgio Parisi ha vinto il Premio #Nobel per la fisica per ‘la scoperta dell'interazione tra il disor… - PatriziaCaronna : RT @RobertoBurioni: Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virol… -