Il discorso di Elodie a Le Iene per Dayane Mello: “Non dobbiamo mai sentirci in colpa” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il discorso di Elodie a Le Iene per Dayane Mello colpisce dritto al cuore dei telespettatori. Il programma TV ha provato a fare luce sulle molestie subite da Dayane nel corso del reality brasiliano La Fazenda. Il cantante Nego do Borel, accusato di aver stuprato la modella, è stato espulso dal programma ed è adesso indagato. Le parole di Elodie a Le Iene per Dayane Mello sono quelle rivolte anche a tutte le donne che si sono trovate a vivere la stessa situazione della modella, anche se in contesti diversi. In un monologo profondamente sincero, la cantante, neo conduttrice de Le Iene, esordisce: “Voglio parlare solo alle mie amiche e dire la mia con onestà. Noi non dobbiamo mai ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildia Lepercolpisce dritto al cuore dei telespettatori. Il programma TV ha provato a fare luce sulle molestie subite danel corso del reality brasiliano La Fazenda. Il cantante Nego do Borel, accusato di aver stuprato la modella, è stato espulso dal programma ed è adesso indagato. Le parole dia Lepersono quelle rivolte anche a tutte le donne che si sono trovate a vivere la stessa situazione della modella, anche se in contesti diversi. In un monologo profondamente sincero, la cantante, neo conduttrice de Le, esordisce: “Voglio parlare solo alle mie amiche e dire la mia con onestà. Noi nonmai ...

