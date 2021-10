Icardi Tottenham, idea per gennaio: Paratici ancora sul suo pupillo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mauro Icardi potrebbe lasciare il PSG già a gennaio: sulle tracce dell’attaccante c’è Fabio Paratici, sempre attento all’argentino Il Tottenham ha ritrovato Harry Kane ma Nuno Espirito Santo potrebbe aver bisogno di un rinforzo in attacco per competere ad alti livelli in tutte le manifestazioni. Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Tottenham sarebbe pronto a cogliere l’opportunità Icardi già a gennaio. L’argentino è stato già decisivo in stagione ma ora sembra chiuso dal tridente Messi-Mbappè-Neymar: Paratici osserva il suo pupillo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mauropotrebbe lasciare il PSG già a: sulle tracce dell’attaccante c’è Fabio, sempre attento all’argentino Ilha ritrovato Harry Kane ma Nuno Espirito Santo potrebbe aver bisogno di un rinforzo in attacco per competere ad alti livelli in tutte le manifestazioni. Secondo quanto riportato dal Daily Express, ilsarebbe pronto a cogliere l’opportunitàgià a. L’argentino è stato già decisivo in stagione ma ora sembra chiuso dal tridente Messi-Mbappè-Neymar:osserva il suo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Psg: due squadre pensano a Icardi Commenta per primo Mauro Icardi può lasciare il Paris Saint - Germain a fine stagione. L'argentino ex Inter, in scadenza nel 2024, piace a Juventus e Tottenham .

