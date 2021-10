Germania, i liberali accettano la proposta dei Verdi: via ai colloqui con la Spd per una coalizione semaforo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Socialdemocratici, Verdi e liberali si siedono al tavolo: dieci giorni dopo le elezioni che hanno stravolto lo status quo della Germania, arriva la prima vera svolta. La Fdp ha accettato al proposta del partito ambientalista e mercoledì cominceranno ufficialmente i colloqui bilaterali con la Spd e il suo candidato cancelliere Olaf Scholz: a guidare Berlino dopo la fine dell’era di Angela Merkel potrebbe essere una coalizione semaforo. L’opzione di un governo Giamaica, con dentro l’Unione Cdu/Csu, resta ancora sul tavolo, come hanno voluto precisare i Verdi e soprattutto i liberali. Almeno al momento, sembra più che altro una mossa per mettere pressione alla Spd in vista dei prossimi incontri. Verdi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Socialdemocratici,si siedono al tavolo: dieci giorni dopo le elezioni che hanno stravolto lo status quo della, arriva la prima vera svolta. La Fdp ha accettato aldel partito ambientalista e mercoledì cominceranno ufficialmente ibilaterali con la Spd e il suo candidato cancelliere Olaf Scholz: a guidare Berlino dopo la fine dell’era di Angela Merkel potrebbe essere una. L’opzione di un governo Giamaica, con dentro l’Unione Cdu/Csu, resta ancora sul tavolo, come hanno voluto precisare ie soprattutto i. Almeno al momento, sembra più che altro una mossa per mettere pressione alla Spd in vista dei prossimi incontri.e ...

