Generali | Del Vecchio e Caltagirone acquistano ancora Patto al 13%

(Teleborsa) – Continuano gli acquisti delle azioni di Generali da parte di Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio, che ritoccano ormai settimanalmente le loro quote da oltre un mese a questa parte. Come emerge da una serie di internal dealing, Del Vecchio ha acquistato 980.000 azioni del Leone di Trieste tra l'1 e il 4 ottobre, pari a circa lo 0,062% del capitale sociale. Il presidente di EssilorLuxottica porta quindi la sua quota a circa il 5,3%. Caltagirone ha invece messo le mani su 1,25 milioni di azioni Generali (pari a circa lo 0,079%) tra il 4 e il 5 ottobre, salendo al 6,47%. I due imprenditori hanno stipulato l'11 settembre un Patto di consultazione in vista del rinnovo del board del Leone di Trieste della prossima primavera.

