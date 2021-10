Formula 1 - Il futuro è il carburante no carbon sperimentale

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Queste sono settimane molto intense per la1 e non solo per la lotta sportiva che vede coinvolti Max Verstappen, Lewis Hamilton e i rispettivi team. Proprio in questi giorni, infatti, l'attività è particolarmente vivace nel dietro le quinte, dove si sta lavorando alacremente per delineare iltecnico della categoria, tenendo ben in mente le chiavi principali: efficienza, alte prestazioni e sostenibilità. La1 sta lavorando in particolar modo alla nuova generazione di power unit che sarà introdotta nel 2025, grazie alla quale il circus potrà avere un'ottima spinta per raggiungere l'obiettivo zero emissioni entro il 2030. Il passaggio fondamentale potrebbe essere l'introduzione di un nuovo tipo dicompletamente sostenibile, che ha già trovato grande interesse anche da parte delle ...