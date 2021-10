Fondi Santa Sede | annullato in parte il rinvio a giudizio di Becciu e di altri indagati Il processo andrà comunque avanti Per i giudici vaticani servono altre prove sul ruolo di Perlasca

Advertising

fcolarieti : Fondi Santa Sede, annullato in parte il rinvio a giudizio di Becciu e di altri indagati. Il processo andrà comunque… - globalistIT : - CALCIOGEMINI : Fondi della Santa Sede, i legali: 'Annullati i rinvii a giudizio, anche al cardinale Becciu' #AngeloBecciu - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Fondi alla Santa Sede: annullati rinvii a giudizio, pure per Becciu 'Processo di fatto azzerato' - fisco24_info : Fondi alla Santa Sede: annullati rinvii a giudizio, pure per Becciu: 'Processo di fatto azzerato' -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Santa

"Il Tribunale vaticano ha annullato il rinvio a giudizio del nostro assistito, Fabrizio Tirabassi, dipendente del reparto amministrativo della Segreteria di Stato e di altri importanti e fondamentali ...Il processo "depotenziato" Il processo sulla gestione deidellaSede rischia così di arenarsi prima di cominciare. Nel suo intervento a inizio udienza - durata in tutto due ore e 10 ...La difesa: "Di fatto azzerato" Nella terza udienza del processo sulla gestione dei fondi della Santa sede, il Tribunale vaticano ha ordinato la parziale restituzione… Leggi ..."I know how to be unique”, “Io so come essere unico", è il messaggio lanciato già nel titolo della mostra fotografica di Filippo Grandulli e Daniele Coppi, realizzata a Cagliari in occasione della gio ...