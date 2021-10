Draghi risponde a Salvini sulla revisione del catasto: «Non è una patrimoniale». E assicura: «Il governo va avanti» – Il video (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dal vertice Ue-Balcani, in Slovenia, Mario Draghi risponde alle invettive di Matteo Salvini sulla riforma del fisco. Riprendendo le parole del segretario della Lega, il premier ha ribadito quanto detto nella conferenza stampa di ieri, 5 ottobre. «Questo governo non tassa, non tocca le case degli italiani. L’ho detto fin dall’inizio. Questo governo non aumenta le tasse. E il motivo è semplice, l’ho detto tante volte: l’economia italiana prima del Covid era molto fiacca e quando è entrata nella pandemia ha avuto un trauma, un tracollo tra i più alti tra i paesi Ue. Ora è il momento in cui le attività economiche sono ripartite, quindi lasciamo che ripresa si consolidi, non turbiamola con attacchi fiscali: questo il motivo dietro a questa decisione». E in un riferimento ancora più ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dal vertice Ue-Balcani, in Slovenia, Marioalle invettive di Matteoriforma del fisco. Riprendendo le parole del segretario della Lega, il premier ha ribadito quanto detto nella conferenza stampa di ieri, 5 ottobre. «Questonon tassa, non tocca le case degli italiani. L’ho detto fin dall’inizio. Questonon aumenta le tasse. E il motivo è semplice, l’ho detto tante volte: l’economia italiana prima del Covid era molto fiacca e quando è entrata nella pandemia ha avuto un trauma, un tracollo tra i più alti tra i paesi Ue. Ora è il momento in cui le attività economiche sono ripartite, quindi lasciamo che ripresa si consolidi, non turbiamola con attacchi fiscali: questo il motivo dietro a questa decisione». E in un riferimento ancora più ...

Advertising

giustoperf : @LegaSalvini @SoniaLaVera #Draghi ha certificato che risponde solo alla Commissione Eu dicendo che 'L'azione del go… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: #Salvini conferma ossessione sovranisti per il complotto che non c'è. Su delega fiscale vede 'patrimoniale nascosta'. Ma #Dr… - smilypapiking : RT @lauranaka: #Salvini conferma ossessione sovranisti per il complotto che non c'è. Su delega fiscale vede 'patrimoniale nascosta'. Ma #Dr… - giustoperf : @Noiconsalvini #Draghi ha certificato che risponde solo alla Commissione Eu dicendo che 'L'azione del governo non p… - pergiove72 : @elio_vito Draghi risponde sola a Draghi, quindi non sale al Colle. Il Colle e Draghi rispondo solo a Bruxelles, c… -