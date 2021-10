Cosa è successo a Nic in The Resident 5? Emily VanCamp rompe il silenzio: “Una decisione difficile” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cosa è successo a Nic in The Resident 5? Finalmente, al terzo episodio, Conrad e il pubblico hanno ottenuto le risposte che cercavano. Il dottore era pronto a trovare la moglie sull’uscio di casa ma così no è stato. Due agenti di Polizia gli hanno comunicato che Nic ha avuto un incidente stradale e che adesso versa in condizioni difficili. Un duro colpo per lui che, con in braccio sua figlia, ha fatto i conti con una terribile notizie che cambierà la sua vita e il suo modo di essere per sempre. ATTENZIONE SPOILER! Esce così di scena la devota infermiera e la donna di Conrad. Un incidente d’auto con un solo veicolo, senza maltempo e con l’infermiera lucida e non ubriaca al volante, ma il pubblico può davvero accettare tutto questo? Sembra che la morte di Nic fosse l’unico modo possibile per siglare l’uscita di scena di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021)a Nic in The5? Finalmente, al terzo episodio, Conrad e il pubblico hanno ottenuto le risposte che cercavano. Il dottore era pronto a trovare la moglie sull’uscio di casa ma così no è stato. Due agenti di Polizia gli hanno comunicato che Nic ha avuto un incidente stradale e che adesso versa in condizioni difficili. Un duro colpo per lui che, con in braccio sua figlia, ha fatto i conti con una terribile notizie che cambierà la sua vita e il suo modo di essere per sempre. ATTENZIONE SPOILER! Esce così di scena la devota infermiera e la donna di Conrad. Un incidente d’auto con un solo veicolo, senza maltempo e con l’infermiera lucida e non ubriaca al volante, ma il pubblico può davvero accettare tutto questo? Sembra che la morte di Nic fosse l’unico modo possibile per siglare l’uscita di scena di ...

Advertising

lastknight : #Facebook, #Instagram, #Whatsapp sono tutti “spariti” dalla rete per ore, ma cosa è successo? Un attacco terroristi… - sole24ore : Facebook down, così si blocca un giro di affari miliardario - NicolaPorro : Si oppongono alle restrizioni anti #Covid, ma non ne parla quasi nessuno. Eppure guardate cosa è successo ?? - Giuliano_Regni : RT @tomasomontanari: Mi sfugge cosa abbia da festeggiare @EnricoLetta di fronte a una città che, straziata dal caso #Montedeipaschi , va a… - massacritica99 : #facebookdown #whatsappdown #instagramdown che cosa è successo ? -