Controlli ai “Compro oro” con finalità antiriciclaggio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)nei negozi “Oro”: operazione anti-riciclaggio della Guardia di Finanza Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, in linea con l’indirizzo strategico nazionale del Corpo ed in collaborazione con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, ha avviato una intensificazione delle attività di polizia economico-finanziaria connei confronti degli operatori commerciali

Un "oro" completamente abusivo a Valdagno. A scoprirlo sono stati i finanzieri della compagnia di Arzignano nell'ambito di una serie dicon finalità antiriciclaggio. In seguito alle ...Nell'ambito delle attività di controllo, i Finanzieri della Compagnia di Arzignano hanno individuato ed ispezionato un 'oro' sito nel comune di Valdagno che, ad esito delle verifiche ...VICENZA - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza ha avviato una intensificazione delle attività di polizia economico-finanziaria con finalità antiriciclaggio nei confronti degli op .... Sequestrata un attvità abusiva e 45 mila euro di preziosi in oro e in argento. Denunciata la titolare. Comando ...