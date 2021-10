Ciclismo su pista oggi, Europei 2021: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara il 6 ottobre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Proseguiranno oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, gli Europei senior di Ciclismo su pista previsti a Grenchen, in Svizzera, in cui saranno in palio, nelle giornata odierna di gare, altri cinque titoli continentali. Sulla pista elvetica le medaglie saranno distribuite nella sessione pomeridiana, a partire dalle ore 18.00. Le qualificazioni, invece, saranno previste nella sessione mattutina, dalle ore 12.00. La sessione pomeridiana degli Europei senior di Ciclismo su pista sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 ed in streaming su Eurosport Player, mentre la diretta live testuale di entrambe le sessioni sarà fruibile su OA Sport. programma Europei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Proseguiranno, mercoledì 6, glisenior disuprevisti a Grenchen, in Svizzera, in cui saranno in palio, nelle giornata odierna di gare, altri cinque titoli continentali. Sullaelvetica le medaglie saranno distribuite nella sessione pomeridiana, a partire dalle ore 18.00. Le qualificazioni, invece, saranno previste nella sessione mattutina, dalle ore 12.00. La sessione pomeridiana deglisenior disusarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 ed insu Eurosport Player, mentre la diretta live testuale di entrambe le sessioni sarà fruibile su OA Sport....

Advertising

Eurosport_IT : Al via gli Europei di ciclismo su pista a Grenchen, in Svizzera. Carichissimi... perché il 2021 dello sport non è… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2021 in DIRETTA: caccia al podio per i due quartetti! - #Ciclismo #pista #Europei… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2021 in DIRETTA: caccia al podio per i due quartetti! - #Ciclismo #pista #Europei… - infoitsport : Ciclismo su pista, Italia in semifinale col quartetto femminile agli Europei 2021. Azzurre alle spalle della German… - infoitsport : Ciclismo su pista, Europei 2021: Italia in semifinale col quartetto maschile. Assenti Ganna e Milan, rivincita con… -