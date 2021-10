Caro Porro, sono geologo e ti dico la verità sul clima (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Caro Porro, mi sono stancato di ignoranti che pontificano prevedendo scenari apocalittici e propongono rimedi assurdi a cose che vanno già bene. Nel ’68 contestavamo, come i giovani di tutte le epoche, ma studiavamo e forse per questo alla fine molti si sono accorti di essere in errore. Ho una laurea in Geologia e attualmente scrivo su un sito che analizza le dinamiche solari in relazione al clima i cui meccanismi sono parecchio complessi e non riconducibili ragionevolmente a un aumento di CO2 in atmosfera di 16 parti attribuibili all’uomo su 400 per milione naturali. Oltretutto il maggiore gas serra è il vapore acqueo H2O allo stato gassoso. A livello di Ere (centinaia di milioni di anni) e Periodi (da decine a centinaia di migliaia di anni) si possono solo formulare ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 6 ottobre 2021), mistancato di ignoranti che pontificano prevedendo scenari apocalittici e propongono rimedi assurdi a cose che vanno già bene. Nel ’68 contestavamo, come i giovani di tutte le epoche, ma studiavamo e forse per questo alla fine molti siaccorti di essere in errore. Ho una laurea in Geologia e attualmente scrivo su un sito che analizza le dinamiche solari in relazione ali cui meccanismiparecchio complessi e non riconducibili ragionevolmente a un aumento di CO2 in atmosfera di 16 parti attribuibili all’uomo su 400 per milione naturali. Oltretutto il maggiore gas serra è il vapore acqueo H2O allo stato gassoso. A livello di Ere (centinaia di milioni di anni) e Periodi (da decine a centinaia di migliaia di anni) si possolo formulare ...

Advertising

NicolaPorro : Viviamo davvero una fase di #cambiamenticlimatici pericolosi per l’uomo e l’ambiente? Ecco cosa mi scrive uno geolo… - FrancescoB_93 : RT @NicolaPorro: Viviamo davvero una fase di #cambiamenticlimatici pericolosi per l’uomo e l’ambiente? Ecco cosa mi scrive uno geologo… ?? h… - MelindaSantilli : RT @baccy74: Ognuno può credere ciò che vuole, ma non sentite sempre e solo la campana che suona a morto, documentatevi, pensate e fatevi l… - FatimaParente3 : RT @NicolaPorro: Viviamo davvero una fase di #cambiamenticlimatici pericolosi per l’uomo e l’ambiente? Ecco cosa mi scrive uno geologo… ?? h… - 1237171aa : RT @NicolaPorro: Viviamo davvero una fase di #cambiamenticlimatici pericolosi per l’uomo e l’ambiente? Ecco cosa mi scrive uno geologo… ?? h… -