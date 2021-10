Bergamo, uomo investito da un’auto mentre attraversa in via Maj (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Bergamo. Nulla di grave ma un grosso spavento per un uomo di 80 anni che nella mattinata di mercoledì è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in via Maj a Bergamo. È successo intorno alle 11 e mezza, nei pressi dell’incroci dell’Aci. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale cittadina, l’anziano stava attraversando sulle strisce di fronte al negozio Divani e Divani. Da via Fantoni ha svoltato una Bmw guidata da un’uomo, che ha rallentato ma non è riuscito a evitare un lieve impatto con l’80enne che è finito a terra battendo la testa sull’asfalto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che dopo le prime cure sul posta ha trasportato il ferito all’ospedale Papa Giovanni: le sue condizioni non destano ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021). Nulla di grave ma un grosso spavento per undi 80 anni che nella mattinata di mercoledì è statodava la strada in via Maj a. È successo intorno alle 11 e mezza, nei pressi dell’incroci dell’Aci. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale cittadina, l’anziano stavando sulle strisce di fronte al negozio Divani e Divani. Da via Fantoni ha svoltato una Bmw guidata da un’, che ha rallentato ma non è riuscito a evitare un lieve impatto con l’80enne che è finito a terra battendo la testa sull’asfalto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che dopo le prime cure sul posta ha trasportato il ferito all’ospedale Papa Giovanni: le sue condizioni non destano ...

Advertising

AmoBergamo : #Bergamo Chi sono i candidati a nuovo rettore dell'Università di Bergamo (tre donne e un uomo) - LucSkywalker15 : @PietroLazze Su rigore e gol dell'1-1 ci sono due soli errori, e tutti nostri: 1) se Italiano non l'abbozza alla sv… - mauritosaelemae : Un uomo che dopo una sonora e umiliante sconfitta a Bergamo, ha preso lo smartphone, ha selezionato il contatto CAS… - montagne_paesi : Brutta avventura per un 55enne bergamasco in alta valle Camonica - Montagne & Paesi - - Intervento nel tardo pomeri… - TehHarkster : RT @LaMerlettaia: Pietro Bolognini, “Nudo d'uomo” (1906), Bergamo, Accademia Carrara (non esposto) -