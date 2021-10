Bazzani | «Vlahovic? Commisso sentiva il bisogno ma se il serbo…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fabioha parlato della situazione dialla Fiorentina: le parole dell’ex attaccante di Lazio e Sampdoria Fabioha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.ha annunciato il rifiuto dia rinnovare con la Fiorentina. Cosa c’è, secondo lei, dietro questa decisione del giocatore?«Se non ci fosse qualcuno dietro a garantire adi andare da un’altra parte a giocarsi le proprie chances, sarebbe un rifiuto abbastanza folle. Se le cifre sono quelle che si leggono è un contratto importante, in una piazza dove far bene. Per rifiutare una proposta del genere significa che non solo hai il pensiero di rivolgerti altrove, ma hai anche qualcosa non dico di fatto ma di concreto». C’è qualche rischio in casa Fiorentina, a suo parere, nell’aver ...