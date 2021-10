Auto in fiamme sulla Roma-Fiumicino: traffico in tilt in direzione aeroporto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fiumicino – “Code sulla A91 Roma-Fiumicino per veicolo in fiamme all’altezza della Fiera di Roma in direzione di Fiumicino. Si transita sulla sola corsia di sorpasso“. Lo comunica Astral Infomobilità. In aggiornamento… Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 ottobre 2021)– “CodeA91per veicolo inall’altezza della Fiera diindi. Si transitasola corsia di sorpasso“. Lo comunica Astral Infomobilità. In aggiornamento…

Advertising

CatelliRossella : Confermo ! Tir in fiamme in autostrada, le auto deviano sulla via Emilia e il traffico va in tilt… - ptvtelenostra : ALTAVILLA. AUTO IN FIAMME SUL POSTO I CARABINIERI DELLA LOCALE STAZIONE - - ottopagine : Altavilla, auto in fiamme. Si indaga #AltavillaIrpina - cittadiariano : Altavilla, i Carabinieri indagano su un'auto in fiamme - zazoomblog : Auto in fiamme nella notte ad Altavilla Irpina indagini in corso - #fiamme #nella #notte #Altavilla -