Alpine | dal 2024 nel Mondiale Wec con due nuovi prototipi Lmdh

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con la rivoluzione già in corso legata aiibridi, ilEndurance Wec continua ad attrarre l'interesse di molte marche che hanno scritto la storia dell'automobilismo. E in questa ...

E in questa direzione arriva la conferma ufficiale di: la casa francese, a partire dalla stagione 2024, sarà al via nella classe regina delle Hypercar con due prototipi completamente nuovi di ...ha annunciato che2024 prenderà parte al Mondiale Endurance nella categoria Hypercar , dando vita al proprio prototipo LMDh che sarà caratterizzato da un telaio Oreca emotoresviluppato a Viry - Châtillon. Doppio impegno in F.1 e WEC. Dopo essere tornata nel Mondiale Endurance nel 2013 con il supporto del team Signatech,si è tolta diverse ...