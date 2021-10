Alcol | sesso e distillati di amore

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) «Ero davvero felice quando sembravo felice. Sono incapace di mentire sui miei sentimenti, è solo che i sentimenti non hanno alcuna coerenza, non rimangono costanti da un’ora all’altra». Megan Nolan è nata nel 1990 a Waterford, in Irlanda, anche se gravita a Londra. Suo padre, Jim Nolan, è un noto drammaturgo e direttore teatrale e forse è proprio dall’influenza del palco che deriva la scelta del titolo “Atti di sottomissione” (che nell’originale è “Acts of Desperation”), appena uscito per i tipi di NN editore, con traduzione di Tiziana Lo Porto (e ne approfitto per aggiungere che NN dà a chi si occupa di traduzione lo spazio che merita sia in copertina sia nei risvolti, lasciandogli/le la possibilità di esprimersi in una nota finale, di solito molto interessante). Questo romanzo – che apre la serie delle “Fuggitive” – è narrato in prima persona e ambientato quasi prevalentemente a ...