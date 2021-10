Whatsapp: scuse di Zuckerberg, in tanti si affidano a noi (Di martedì 5 ottobre 2021) "Scusate per l'interruzione, sappiamo quante persone fanno affidamento sui nostri servizi per restare connesse": sono le scuse ufficiali che Mark Zuckerberg posta sul suo profilo Facebook dopo le sei ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) "Scusate per l'interruzione, sappiamo quante persone fanno affidamento sui nostri servizi per restare connesse": sono leufficiali che Markposta sul suo profilo Facebook dopo le sei ...

Scrive su Twitter anche il capo di Whatsapp, Will Cathcart: "Sono grato a tutti ..."

Whatsapp: le scuse di Zuckerberg, in tanti si affidano a noi ... sappiamo quante persone fanno affidamento sui nostri servizi per restare connesse": sono le scuse ... a quanto si sa al momento, da un guasto interno Scrive su Twitter anche il capo di Whatsapp, Will ...

