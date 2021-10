Uomini e Donne martedì 5 ottobre, le anticipazioni del trono classico e del trono over (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo appuntamento settimanale con Uomini e Donne, oggi, martedì 5 ottobre. Cosa succederà nella trasmissione di Maria de Filippi? Per capirlo è utile fare un passo indietro e raccontare cosa è successo ieri. Nella puntata di lunedì sono stati protagonisti Ida Platano e Marcello, che nonostante la frequentazione continuano a esternare dei dubbi. In merito si è espressa anche l’opinionista Tina Cipollari: “Ida ha il potere di smontare tutte le relazioni. Una donna intelligente che aveva capito l’imbarazzo, oggi arriva qua e dice altre cose. Metti una tristezza, un’angoscia, gli Uomini li fai scappare. Con il tuo modo di fare li fai scappare”, ha detto l’opinionista. Come spesso accade è stato dato spazio anche al trono classico. Le protagoniste in ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo appuntamento settimanale con, oggi,. Cosa succederà nella trasmissione di Maria de Filippi? Per capirlo è utile fare un passo indietro e raccontare cosa è successo ieri. Nella puntata di lunedì sono stati protagonisti Ida Platano e Marcello, che nonostante la frequentazione continuano a esternare dei dubbi. In merito si è espressa anche l’opinionista Tina Cipollari: “Ida ha il potere di smontare tutte le relazioni. Una donna intelligente che aveva capito l’imbarazzo, oggi arriva qua e dice altre cose. Metti una tristezza, un’angoscia, glili fai scappare. Con il tuo modo di fare li fai scappare”, ha detto l’opinionista. Come spesso accade è stato dato spazio anche al. Le protagoniste in ...

