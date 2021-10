Università e la corsa a rettore: in campo Cavalieri, Dossena, Molinelli e Rizzi (Di martedì 5 ottobre 2021) Confermate le indiscrezioni di Bergamonews sulle candidature per la carica di rettore dell’Università degli studi di Bergamo. A contendersi il titolo, sono in quattro: Sergio Cavalieri, Caterina Rizzi, Piera Molinelli e Giovanna Dossena. Cavalieri e Rizzi sono due ingegneri, il primo prorettore uscente con delega all’trasferimento tecnologico, innovazione e ricerca, mentre la seconda, laureata in fisica e ordinaria di ingegneria industriale, è stata a lungo direttrice del dipartimento di ingegneria a Dalmine. C’è poi l’economista Giovanna Dossena, donna di importanti consigli di amministrazione, tra cui quello di Brembo (fino al 2014), esponente del comitato scientifico del Parco tecnologico KilometroRosso e direttrice ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 ottobre 2021) Confermate le indiscrezioni di Bergamonews sulle candidature per la carica didell’degli studi di Bergamo. A contendersi il titolo, sono in quattro: Sergio, Caterina, Pierae Giovannasono due ingegneri, il primo prouscente con delega all’trasferimento tecnologico, innovazione e ricerca, mentre la seconda, laureata in fisica e ordinaria di ingegneria industriale, è stata a lungo direttrice del dipartimento di ingegneria a Dalmine. C’è poi l’economista Giovanna, donna di importanti consigli di amministrazione, tra cui quello di Brembo (fino al 2014), esponente del comitato scientifico del Parco tecnologico KilometroRosso e direttrice ...

