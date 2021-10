Ultime Notizie Roma del 05-10-2021 ore 11:10 (Di martedì 5 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio elezioni comunali nel capoluogo Lombardo si impone di nuovo sarà in quel Emiliano vince Lepore in quello Campano Manfredi da Pordenone a Salerno da Grosseto numerosi i nuovi primi cittadini Beppe Sala Milano Matteo Lepore Bologna Gaetano Manfredi a Napoli sala Lepore Manfredi hanno superato il 50% delle preferenze non dovranno votare ballottaggio differenza di quanto avverrà a Roma Torino e Trieste ma anche in altri comuni che si sono definiti i nomi dei primi cittadini una donna di 44 anni è stata uccisa in un bar altre due sono rimaste ferite è successo nella notte tra lunedì e martedì a Luserna San Giovanni nel pinerolese in provincia di Torino i carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni di origini marocchineun incendio a volte distrutto parte ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio elezioni comunali nel capoluogo Lombardo si impone di nuovo sarà in quel Emiliano vince Lepore in quello Campano Manfredi da Pordenone a Salerno da Grosseto numerosi i nuovi primi cittadini Beppe Sala Milano Matteo Lepore Bologna Gaetano Manfredi a Napoli sala Lepore Manfredi hanno superato il 50% delle preferenze non dovranno votare ballottaggio differenza di quanto avverrà aTorino e Trieste ma anche in altri comuni che si sono definiti i nomi dei primi cittadini una donna di 44 anni è stata uccisa in un bar altre due sono rimaste ferite è successo nella notte tra lunedì e martedì a Luserna San Giovanni nel pinerolese in provincia di Torino i carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni di origini marocchineun incendio a volte distrutto parte ...

Advertising

pomeriggio5 : Buon lunedì, cominciamo la settimana di #Pomeriggio5! ?? Anche oggi, tutte le ultime notizie, aggiornamenti sul cas… - Agenzia_Ansa : Un numero record di 38 aerei militari di Pechino è entrato nelle ultime ore nella zona di identificazione della dif… - Agenzia_Ansa : Nelle Rsa la mortalità settimanale per l'infezione da Sars-CoV-2 è diminuita nettamente dall'inizio della campagna… - junews24com : Bernardeschi Juve: «impossibile che succeda questo». Retroscena di mercato - - HiPeople_2021 : Sign up now and join the -