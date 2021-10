Tommaso Zorzi: ecco cosa porta in Italia con il nuovo programma (Di martedì 5 ottobre 2021) . L’ex gieffino è pronto a debuttare come giudice Tommaso Zorzi è pronto a debuttare come giudice nel nuovo programma Drag Race Italia. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, e opinionista a L’Isola dei Famosi, amplia la sua carriera televisiva con un nuovo ed inedito programma. Drag Race giunte in Italia con la prima edizione, in cui Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla sono impegnati in giuria. Tommaso Zorzi ha pubblicato la prima clip di presentazione del nuovo programma televisivo che sarà trasmesso su Discovery+ nel 2021 in sei puntate. Tommaso paragona Drag Race all’inimitabile Carramba, sotto forma di novità: “Drag Race ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 ottobre 2021) . L’ex gieffino è pronto a debuttare come giudiceè pronto a debuttare come giudice nelDrag Race. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, e opinionista a L’Isola dei Famosi, amplia la sua carriera televisiva con uned inedito. Drag Race giunte incon la prima edizione, in cui, Chiara Francini e Priscilla sono impegnati in giuria.ha pubblicato la prima clip di presentazione deltelevisivo che sarà trasmesso su Discovery+ nel 2021 in sei puntate.paragona Drag Race all’inimitabile Carramba, sotto forma di novità: “Drag Race ...

Advertising

Parpiglia : #GFvip io e @tommaso_zorzi siamo ufficialmente i nuovi selfie man . Addio . ?? - LuciaRobynFusco : RT @federicaj17: Jo Squillo non sei Tommaso Zorzi non ce ne frega nulla dei tuoi show #gfvip - federicaj17 : Jo Squillo non sei Tommaso Zorzi non ce ne frega nulla dei tuoi show #gfvip - Martina95484820 : @dragraceit_real @tommaso_zorzi @discoveryplusIT Curiosa di vederlo anche grazie a Tommaso ! - AzdoraL : In premio regaleranno i sex Toys by Tommaso Zorzi? #gfvip -