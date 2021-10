Meno Irpef, più lavoro. Cambia il catasto in cinque anni (Di martedì 5 ottobre 2021) Una riforma complessiva e organica, che riscriverà tutte le principali imposte, riguarderà famiglie e imprese e punterà a semplificare il sistema e ad abbassare le tasse per favorire il lavoro. E che preparerà il terreno per una eventuale e futura revisione delle tasse sulla casa attraverso la “riformulazione” del catasto. Fra 5 anni. Il governo dopo mesi di preparazione approva la delega fiscale che porterà a un sistema “più efficiente e Meno distorsivo”.Si tratta, ha spiegato Daniele Franco in conferenza stampa accanto al premier Mario Draghi, di ridisegnare un sistema vecchio di 50 anni, partendo dal lavoro già svolto dalle Camere con le quali bisognerà continuare una collaborazione “essenziale”.A dire il vero non tutte le indicazioni del Parlamento sono state raccolte e altre, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) Una riforma complessiva e organica, che riscriverà tutte le principali imposte, riguarderà famiglie e imprese e punterà a semplificare il sistema e ad abbassare le tasse per favorire il. E che preparerà il terreno per una eventuale e futura revisione delle tasse sulla casa attraverso la “riformulazione” del. Fra 5. Il governo dopo mesi di preparazione approva la delega fiscale che porterà a un sistema “più efficiente edistorsivo”.Si tratta, ha spiegato Daniele Franco in conferenza stampa accanto al premier Mario Draghi, di ridisegnare un sistema vecchio di 50, partendo dalgià svolto dalle Camere con le quali bisognerà continuare una collaborazione “essenziale”.A dire il vero non tutte le indicazioni del Parlamento sono state raccolte e altre, ...

