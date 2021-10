Le Iene | Giulia de Lellis tradita vuole sventrare la sua assistente

(Di martedì 5 ottobre 2021)Denuovamente? Questa volta il colpevole è Carlo Gussalli Beretta che, con l’aiuto de Le, organizza uno scherzo all’influencer che scoppia in lacrime Lecolpiscono ancora e questa volta vittima di uno scherzo tremendo èDe, la celebre influencer che scoprirà il tradimento del suo fidanzato con, l’. Lo scherzo de LeDeDopo la lezione quotidiana di inglese, gentilmente offerta dal suo Carlo Gussalli Beretta (i numeri in inglese non sono di certo il punto di forza diDe), ecco che lo scherzo ha inizio. Durante un momento di relax ...

Advertising

redazioneiene : Pierpaolo Pretelli si è ritrovato in mezzo alla strada con valigia nel cuore della notte. Ecco come ha reagito allo… - mrcprovacitu : le iene, i loro scherzi e giulia de lellis hanno rotto i coglioni - fanpage : Il crudele scherzo de #leiene a Giulia De Lessis - SuperGuidaTV : Scherzo Giulia De Lellis a Le Iene: il fidanzato Carlo Beretta l’ha tradita con l’assistente | Video ???? #leiene… - IsaeChia : Giulia De Lellis scopre un tradimento del fidanzato Carlo Beretta (ma è uno scherzo de #LeIene!) L’influencer è st… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene Giulia

...è Nego Do Borel ? Dayane Mello violentata a La Fazenda?/ Dalle parole di Nego Do Borel a LeIn ... Dayane Mello/ Parole d'amore perSalemi "Ci amiamo", "La mia gattona" Nego Do Borel ...Dayane Mello/ Parole d'amore perSalemi "Ci amiamo", "La mia gattona" È per questo che un'inviata de Leè recentemente partita alla volta del Brasile, per chiedere un incontro con la ...Le Iene, Giulia De Lellis vittima di uno scherzo: "Non poteva essere" Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite e amate del panorama italiana e ...Con l’inizio della nuova stagione de Le Iene sono tornati anche gli scherzi ideati dal team della trasmissione ...