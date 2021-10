La destra deve mettersi in sintonia con lo stato d’animo del Paese (Di martedì 5 ottobre 2021) In politica c’è un peccato capitale che bisogna assolutamente scansare: non capire il mutato “spirito del tempo” e, quindi, rendersi restii a ricalibrare su di esso il proprio messaggio. Non si tratta, ovviamente, di tradire trasformisticamente e opportunisticamente le proprie battaglie, ma di ricalibrarle in modo da realizzare gli obiettivi in contesti reali mutati. In verità, quando c’erano le ideologie forti, ciò che contava spesso era la semplice testimonianza: meglio all’opposizione in pochi ma coesi, in attesa di tempi migliori, si diceva, che fare compromessi e annacquare con un certo pragmatismo gli ideali. Ora, per fortuna, le idee forti e rigide sono scomparse e si fa politica per governare, cioè per rendere concreta la propria visione e tutelare gli interessi rappresentati. È la democrazia. Capire lo scenario e tenere conto dei reali rapporti di forza è perciò essenziale. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) In politica c’è un peccato capitale che bisogna assolutamente scansare: non capire il mutato “spirito del tempo” e, quindi, rendersi restii a ricalibrare su di esso il proprio messaggio. Non si tratta, ovviamente, di tradire trasformisticamente e opportunisticamente le proprie battaglie, ma di ricalibrarle in modo da realizzare gli obiettivi in contesti reali mutati. In verità, quando c’erano le ideologie forti, ciò che contava spesso era la semplice testimonianza: meglio all’opposizione in pochi ma coesi, in attesa di tempi migliori, si diceva, che fare compromessi e annacquare con un certo pragmatismo gli ideali. Ora, per fortuna, le idee forti e rigide sono scomparse e si fa politica per governare, cioè per rendere concreta la propria visione e tutelare gli interessi rappresentati. È la democrazia. Capire lo scenario e tenere conto dei reali rapporti di forza è perciò essenziale. ...

