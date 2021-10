Ita, 'il processo di selezione non è stato trasparente'. E a rimetterci sono (anche) le mamme (Di martedì 5 ottobre 2021) Leggo testualmente quello che scrivono le ex dipendenti Alitalia: "Non solo no alle mamme con bambini piccoli, ma sono state pochissime anche le donne selezionate per il nuovo contratto con bambini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Leggo testualmente quello che scrivono le ex dipendenti Alitalia: "Non solo no allecon bambini piccoli, mastate pochissimele donne selezionate per il nuovo contratto con bambini ...

Advertising

Italia_Notizie : Ita, ‘il processo di selezione non è stato trasparente’. E a rimetterci sono (anche) le mamme - tiscalinotizie : - the_bud_ita : RT @FmMosca: Non medio più con politici che giustificano ancora IL VACCINO dopo i dati del mostruoso aumento degli infarti, dopo la morte d… - Reply_ITA : Definire un processo di formazione efficace per il personale impegnato negli impianti automatizzati di produzione è… - askanews_ita : Libero De Rienzo morto per overdose: il pusher rischia il processo #LiberoDeRienzo -