Incendio Roma, a fuoco deposito Atac: distrutti 30 autobus (Di martedì 5 ottobre 2021) Violento Incendio a Roma, nella notte, in un deposito Atac in cui sono stati distrutti dalle fiamme 30 autobus. Ancora sconosciute le cause dell'Incendio. Nessun ferito Una notte di paura e fiamme a Roma dove, sulla via Prenestina, è divampato un violento Incendio all'interno del deposito Atac, l'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici. Il tutto è iniziato circa alle 4.30 della notte quando le prime fiamme hanno iniziato ad avvolgere i veicoli per il trasporto pubblico, buona parte alimentati a gas metano. In breve tempo, l'Incendio ha coinvolto gran parte del deposito Atac andando ad intaccare più di 30 autobus in ...

