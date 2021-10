Il report sugli abusi nella Chiesa francese è allarmante: 216mila vittime in 70 anni (Di martedì 5 ottobre 2021) Il dato è allarmante perché le vittime di pedofilia nella Chiesa francese, dal 1950 ad oggi, sono state 216mila. Ciò che emerge dal rapporto della Commissione indipendente sugli abusi sessuali voluto ... Leggi su globalist (Di martedì 5 ottobre 2021) Il dato èperché ledi pedofilia, dal 1950 ad oggi, sono state. Ciò che emerge dal rapporto della Commissione indipendentesessuali voluto ...

il_Conte78 : RT @_Sazed: Le vittime dei pedofili facenti parte della Chiesa CATTOLICA Francese sono state 216.000 DUECENTOSEDICIMILA in 70 anni. Lo dice… - CloudsInClod : RT @_Sazed: Le vittime dei pedofili facenti parte della Chiesa CATTOLICA Francese sono state 216.000 DUECENTOSEDICIMILA in 70 anni. Lo dice… - neetally : RT @_Sazed: Le vittime dei pedofili facenti parte della Chiesa CATTOLICA Francese sono state 216.000 DUECENTOSEDICIMILA in 70 anni. Lo dice… - real_fabristol : RT @_Sazed: Le vittime dei pedofili facenti parte della Chiesa CATTOLICA Francese sono state 216.000 DUECENTOSEDICIMILA in 70 anni. Lo dice… - Eled_nil : RT @_Sazed: Le vittime dei pedofili facenti parte della Chiesa CATTOLICA Francese sono state 216.000 DUECENTOSEDICIMILA in 70 anni. Lo dice… -