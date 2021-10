Grey’s Anatomy 18: Un ritorno incredibile dal passato (Di martedì 5 ottobre 2021) Un ritorno inaspettato, ma tanto atteso, nella diciottesima stagione di Grey’s Anatomy. Ma di chi stiamo parlando? Il 30 settembre è andata in onda la prima puntata di Grey’s Anatomy 18E’ andata in onda la prima puntata del medical drama più longevo e famoso della tv, Grey’s Anatomy. Era il 2005 quando Meredith Grey ha fatto il suo ingresso nelle case di molti spettatori. La serie è giunta alla sua diciottesima stagione. Quest’anno i fan sono molto preoccupati: infatti, hanno paura di dover dire addio a Meredith Grey. Per questa nuova stagione sono attesi tanti ritorni. Il primo fra tutti è quello della prima moglie di Derek Shepherd (Patrick Dempesy), Addison Montgomery (Kate Walsh). Tornerà a Seattle poiché aiuterà Richard Webber (James Pickens ... Leggi su formatonews (Di martedì 5 ottobre 2021) Uninaspettato, ma tanto atteso, nella diciottesima stagione di. Ma di chi stiamo parlando? Il 30 settembre è andata in onda la prima puntata di18E’ andata in onda la prima puntata del medical drama più longevo e famoso della tv,. Era il 2005 quando Meredith Grey ha fatto il suo ingresso nelle case di molti spettatori. La serie è giunta alla sua diciottesima stagione. Quest’anno i fan sono molto preoccupati: infatti, hanno paura di dover dire addio a Meredith Grey. Per questa nuova stagione sono attesi tanti ritorni. Il primo fra tutti è quello della prima moglie di Derek Shepherd (Patrick Dempesy), Addison Montgomery (Kate Walsh). Tornerà a Seattle poiché aiuterà Richard Webber (James Pickens ...

