Fisco | i ministri della Lega non partecipano al Cdm | Fonti Carroccio | Nodo metodo e dubbi sulle coperture

Advertising

TgLa7 : ??#Fisco: governo approva la delega per la riforma nonostante l'assenza dei ministri della Lega contrari alla riform… - repubblica : Fisco, il Consiglio dei ministri approva la delega con la riforma del catasto senza i voti della Lega - Agenzia_Ansa : Il ministro Massimo Garavaglia che rappresenta il partito al tavolo al posto di Giancarlo Giorgetti, ha lasciato in… - Fabiusfax : RT @ilgiornale: Tra le varie riforme, quella sul catasto appare la più delicata: la Lega abbandona la cabina di regia durante il Consiglio… - ilgiornale : Tra le varie riforme, quella sul catasto appare la più delicata: la Lega abbandona la cabina di regia durante il Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco ministri

Il Cdm approva la delega fiscale - Ansa . Via libera del Consiglio deialla delega per la riforma fiscale. Anche se la Lega non ha preso parte alla riunione. Il ...sua l'ultima parola sul.... La riforma arriva in consiglio dei. Sì al nuovo catasto , ma le tasse sulla casa non cambieranno. Una delle indicazioni per la riforma del catasto contenute nella bozza della delega ...Il presidente del consiglio spinge l’acceleratore sulla riforma del catasto e la riorganizzazione della riscossione e battezza un modello duale per l’Irpef. In agenda anche la revisione delle aliquote ...Un anno e mezzo per ridisegnare il sistema fiscale italiano. Puntando su una maggiore crescita, sul taglio degli adempimenti e sulla lotta all'evasione. E' quanto prevede la bozza della delega fiscale ...