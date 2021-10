Ferguson bacchetta Solskjaer | «Ronaldo? I migliori sempre dall’inizio»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 ottobre 2021) Sir Alexper la panchina dinell’ultima gara contro l’Everton: ecco le sue dichiarazioni Sir AlexOle Gunnarper aver relegato inizialmente in panchina Cristianocontro l’Everton. Ecco le dichiarazioni svelate dai media inglesi dell’ex allenatore. «Cristianoè entrato a partita in corso, ma idevono giocare. I giocatori dell’Everton saranno stati sorpresi di non vederlo tra i titolari».dunque consiglia all’attuale tecnico dello United di puntaresu. L'articolo proviene da Calcio News 24.