"Errata configurazione router". Per i dipendenti è sabotaggio (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo un blackout durato tutto il pomeriggio di ieri e una ripartenza nella tarda notte per Whatsapp, Facebook e Instagram e persino per la app di realtà virtuale Oculus, il fondatore del social network più famoso del mondo Mark Zuckerberg si è scusato per il crash che ha creato disagi per a 3,5 miliardi di utenti e fatto crollare il titolo Facebook a Wall Street. "Scusate per l'interruzione, sappiamo quante persone fanno affidamento sui nostri servizi per restare connesse": sono le scuse ufficiali che Zuckerberg ha postato sul suo profilo Facebook. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo un blackout durato tutto il pomeriggio di ieri e una ripartenza nella tarda notte per Whatsapp, Facebook e Instagram e persino per la app di realtà virtuale Oculus, il fondatore del social network più famoso del mondo Mark Zuckerberg si è scusato per il crash che ha creato disagi per a 3,5 miliardi di utenti e fatto crollare il titolo Facebook a Wall Street. "Scusate per l'interruzione, sappiamo quante persone fanno affidamento sui nostri servizi per restare connesse": sono le scuse ufficiali che Zuckerberg ha postato sul suo profilo Facebook. Segui su affaritaliani.it

Advertising

ninjaturtlec : Quindi proprio quando una whistleblower ha parlato di come Facebook fomenta odio e ha causato la caduta dei titoli… - fainformazione : È stata un'errata configurazione dei router ad oscurare per 7 ore Facebook, Instagram e Whatsapp. È durato circa s… - fainfoscienza : È stata un'errata configurazione dei router ad oscurare per 7 ore Facebook, Instagram e Whatsapp. È durato circa s… - milite1987 : RT @Affaritaliani: Facebook, 'errata configurazione router'.Ma i dipendenti parlano di sabotaggio - Affaritaliani : Facebook, 'errata configurazione router'.Ma i dipendenti parlano di sabotaggio -