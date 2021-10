Delega fiscale, la Lega non si presenta in Cdm e compie l’ennesimo strappo (Di martedì 5 ottobre 2021) Si rilevano malumori nella maggioranza in seguito alla presentazione del testo della legge DeLega sul fisco, al punto che la Lega decide di disertare la riunione in Cdm. Dopo l’approvazione avvenuta in Consiglio dei ministri, il premier Draghi ha voluto rassicurare i cronisti presenti dichiarando anche che “Sarà Salvini, oggi o domani, a spiegare il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Si rilevano malumori nella maggioranza in seguito allazione del testo della leggesul fisco, al punto che ladecide di disertare la riunione in Cdm. Dopo l’approvazione avvenuta in Consiglio dei ministri, il premier Draghi ha voluto rassicurare i cronisti presenti dichiarando anche che “Sarà Salvini, oggi o domani, a spiegare il L'articolo proviene da Inews.it.

