Così Draghi sta riuscendo a governare un paese ingovernabile

(Di martedì 5 ottobre 2021) "Una delle domande che affrontiamo spesso in questo show", ha detto ieri, al termine della trasmissione, Fareed Zakaria, il conduttore del più importante programma di politica internazionale della Cnn, Fareed Zakaria GPS, "è come gestire il populismo; in che modo i politici tradizionali possonoun impasto eterogeneo di emozioni e di rabbia. Bene, abbiamo trovato un improbabile modello in un luogo inatteso". L'Italia, naturalmente. Uno dei paesi considerati in giro per il mondo tra i più difficili da(e a ragione). Dopo anni di populismo, dice Zakaria, la leadership dell'Italia è passata nelle mani di Mario, il tecnocrate che ha guidato l'Ue fuori dalla crisi finanziaria da governatore della Bce. "Ora, da presidente del Consiglio,sta guidando ilfuori ...