Breve storia triste: Gianluigi Paragone non entra in Consiglio Comunale per lo 0,01% (Di martedì 5 ottobre 2021) "Fra un po' ci saranno le elezioni a Milano. Sono candidato sindaco. Ci vediamo dopo lo spoglio e vedremo la bella sorpresa e ne dovrai scrivere sul giornale". Parlava così, ostentando una grandissima sicurezza nei propri mezzi (dialettici ed elettorali) Gianluigi Paragone solo qualche settimana fa. E la sorpresa dal voto milanese è arrivata, ma è stata molto amara per il senatore leader del movimento Italexit: il 2,99% dei consensi ottenuti non gli consentiranno di far parte del Consiglio Comunale di Milano. Per lo 0,01%. Prime proiezioni: Paragone a Milano al 2,9% pic.twitter.com/suDFXNV12H — Edoardo Buffoni (@EdoardoBuffoni) October 4, 2021 Paragone non entra in Consiglio Comunale a Milano per lo 0,01% Per un pelo.

