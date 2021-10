Benevento, i dati delle liste: Pd primo partito, Noi Sanniti guida le ‘truppe mastelliane’ (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ il Pd il primo partito a Benevento. Uno dei due simboli nazionali (l’altro Fratelli d’Italia ha completamente deluso le già non rosee previsioni) ha ottenuto il 14,37% dei voti. La prima lista mastelliana è ‘Noi Sanniti’ con il 10,57% dei voti, due punti di percentuale davanti a ‘Benevento Bellissima’. La coalizione di Luigi Diego Perifano si regala il ballottaggio anche grazia alla buona performance di ‘Città Aperta‘, attestata intorno all’8%. Percentuali delle liste (una sezione ancora da scrutinare): partito DEMOCRATICO 4.952 14,37% NOI Sanniti 3.642 10,57% Benevento BELLISSIMA 2.840 8,24% CITTA’ APERTA 2.782 8,07% CIVICO22 2.538 7,37% NOI ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ il Pd il. Uno dei due simboli nazionali (l’altro Fratelli d’Italia ha completamente deluso le già non rosee previsioni) ha ottenuto il 14,37% dei voti. La prima lista mastelliana è ‘Noi’ con il 10,57% dei voti, due punti di percentuale davanti a ‘Bellissima’. La coalizione di Luigi Diego Perifano si regala il ballottaggio anche grazia alla buona performance di ‘Città Aperta‘, attestata intorno all’8%. Percentuali(una sezione ancora da scrutinare):DEMOCRATICO 4.952 14,37% NOI3.642 10,57%BELLISSIMA 2.840 8,24% CITTA’ APERTA 2.782 8,07% CIVICO22 2.538 7,37% NOI ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, i dati delle #Liste: Pd primo partito, Noi Sanniti guida le 'truppe mastelliane' **… - infoitinterno : I dati definitivi: affluenza al voto diffusamente in calo, nel Sannio. A Benevento città -5,5% - infoitinterno : Benevento: primi dati ufficiali. Mastella al 47 per cento, liste al 51,9 - infoitinterno : Elezioni sindaco Benevento, i risultati in tempo reale: le proiezioni e gli ultimi dati - glooit : Elezioni sindaco Benevento, i risultati in tempo reale: le proiezioni e gli ultimi dati leggi su Gloo… -