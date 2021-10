Astensione record requiem per questi partiti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il dato politico fondamentale di questo turno di elezioni amministrative (circa 1350 comuni al voto, tra cui le quattro principali città italiane) è il crollo dei votanti, pari al 54,69% degli aventi diritto. Un calo dell’affluenza di quasi sette punti percentuali rispetto ad un turno del tutto confrontabile, quale quello di cinque anni fa, quindi grosso modo implicante gli stessi comuni. Ben 12 milioni di elettori erano interessati al voto, poco meno di sei milioni hanno scelto di non votare. Appare davvero un fatto enorme, alla luce della proliferazione delle liste e dei candidati che da tempo fanno segnale le elezioni amministrative. Il dato del 54,69% peggiora di quasi sei punti il precedentenegativo, del 2017, per non dire del calo di 13 punti percentuali rispetto alla recente e importante tornata del 2019 (3865 comuni al voto) e di 11 punti rispetto ad ...