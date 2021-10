UFFICIALE - Napoli-Torino, biglietti in vendita dal 5 ottobre: prezzi e informazioni (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Napoli, attraverso il proprio sito UFFICIALE, ha reso noti i prezzi dei biglietti per la sfida casalinga contro il Torino. I biglietti per l'ottava gara di Campionato, che si disputerà il 17 ottobre 2021 alle ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di martedì 5 ottobre 2021. Tribuna Posillipo € 70,00 Tribuna Nisida € 60,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti € 50,00 Curve € 25,00 Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Ogni tifoso potrà ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il, attraverso il proprio sito, ha reso noti ideiper la sfida casalinga contro il. Iper l'ottava gara di Campionato, che si disputerà il 172021 alle ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di, saranno posti ina partire dalle ore 15.00 di martedì 52021. Tribuna Posillipo € 70,00 Tribuna Nisida € 60,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti € 50,00 Curve € 25,00 Non sono previstia tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Ogni tifoso potrà ...

