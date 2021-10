Ue: Mattarella, 'Università motore Europa, parte integrante evoluzione società' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Parma, 4 ott. (Adnkronos) - "Le radici di questa Università sono antiche di secoli, collegate alle origini del fenomeno di nascita dell'universitas, che produsse una rete unificante dei popoli europei". Per questo l'Università è alle "fondamenta dell'idea di Europa" e rappresenta un "motore del suo sviluppo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Lectio magistralis tenuta all'Università di Parma, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali ed europee. "La storia delle Università ha aggiunto il Capo dello Stato- è parte rilevante dell'evoluzione delle nostre società. Da quasi mille anni le Università connotano ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Parma, 4 ott. (Adnkronos) - "Le radici di questasono antiche di secoli, collegate alle origini del fenomeno di nascita dell'universitas, che produsse una rete unificante dei popoli europei". Per questo l'è alle "fondamenta dell'idea di" e rappresenta un "del suo sviluppo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nella Lectio magistralis tenuta all'di Parma, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali ed europee. "La storia delleha aggiunto il Capo dello Stato- èrilevante dell'delle nostre. Da quasi mille anni leconnotano ...

