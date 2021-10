The Medium gira peggio su PS5 rispetto a Xbox Series X? L'analisi di Digital Foundry (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo qualche mese, anche The Medium è approdato su PlayStation 5, un horror divenuto famoso per il renderizzare contemporaneamente due scenari, corrispondenti alla realtà e dal mondo ultraterreno osservabili da Marianne, la Medium protagonista del titolo. A dir la verità, questo si traduce in un semplice sfoggio tecnico e nulla più, non essendo fondamentale per seguire la storia. The Medium è comunque uno dei pochi titoli dichiarati "next-gen" nel frattempo divenuta current, in grado di vantare effetti e ray-tracing anche su console Microsoft. E sulla console Sony? A quanto pare si presenta molto diverso. Digital Foundry ha avuto modo di analizzare in maniera approfondita tutte e tre le versioni del software, scoprendo cose interessanti: oltre all'implementazione delle peculiarità del DualSense, le ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo qualche mese, anche Theè approdato su PlayStation 5, un horror divenuto famoso per il renderizzare contemporaneamente due scenari, corrispondenti alla realtà e dal mondo ultraterreno osservabili da Marianne, laprotagonista del titolo. A dir la verità, questo si traduce in un semplice sfoggio tecnico e nulla più, non essendo fondamentale per seguire la storia. Theè comunque uno dei pochi titoli dichiarati "next-gen" nel frattempo divenuta current, in grado di vantare effetti e ray-tracing anche su console Microsoft. E sulla console Sony? A quanto pare si presenta molto diverso.ha avuto modo di analizzare in maniera approfondita tutte e tre le versioni del software, scoprendo cose interessanti: oltre all'implementazione delle peculiarità del DualSense, le ...

Advertising

misteruplay2016 : The Medium: gira peggio su PS5? Ecco il responso di Digital Foundry - zazoomblog : The Medium: gira peggio su PS5? Ecco il responso di Digital Foundry - #Medium: #peggio #responso #Digital… - zazoomblog : The Medium: gira peggio su PS5? Ecco il responso di Digital Foundry - #Medium: #peggio #responso #Digital - MkrtichSargsyan : RT @Eurogamer_it: #TheMedium gira peggio su #PS5? Ecco il verdetto di #DigitalFoundry -