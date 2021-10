Spread Btp - Bund: chiude in rialzo a 104,4 punti (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il differenziale tra Btp e Bund è a 104,4 punti, in rialzo rispetto alla chiusura di venerdì, a 103,6 punti. Secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, ha toccato un minimo di 104 punti ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il differenziale tra Btp eè a 104,4, inrispetto alla chiusura di venerdì, a 103,6. Secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, ha toccato un minimo di 104...

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp Petrolio sempre più caro e Borse in discesa: tonfo del Nasdaq L'obbligazionario è poco mosso anche in Italia: il rendimento del Btp 10 anni è in leggera crescita a +0,83% (da +0,82%) di venerdì scorso e lo spread con l'omologo titolo tedesco a 104 punti base (+...

BTp in dollari a 30 anni, ecco cosa ci segnala l’andamento del bond Il nuovo BTp in dollari a 30 anni è stato collocato sul mercato nella primavera scorsa e il suo andamento ci offre qualche segnale importante ...

